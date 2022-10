Joaquim Nadal cree que desde 2017 "ha habido más retrocesos que avances" en Catalunya

Asegura que el Govern será "sólido hasta que no se demuestre lo contrario"

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Investigación y Universidades de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha dicho que "es evidente que en el propio recorrido del 'procés' desde el 2017 hasta ahora ha habido más retrocesos que avances" en Catalunya.

En una entrevista en el diario 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, ha dicho que en 2022 Catalunya está "peor que cuando era una comunidad autónoma muy respetada y temida y que definía un horizonte competencial basado, primero, en un Estatut y después en otro: el salto del pujolismo con el Estatut de 1979 al maragallismo del Estatut del 2006".

Ha dicho que Catalunya ha perdido fuerza en el ámbito de la dignidad de las instituciones y que el autogobierno se ha desinflado mientras las aspiraciones de autogobierno han continuado creciendo: "La distancia que separa las capacidades autonómicas de las aspiraciones de una parte de los catalanes sitúan este retroceso".

"España tiene una parte de culpa y nosotros hemos estropeado el invento que durante una treintena de años nos dio resultados positivos", ha añadido el nuevo titular de Investigación y Universidades.

Preguntado por si el Govern es sólido y puede aguantar con el apoyo de 33 diputados, ha respondido que será "sólido hasta que no se demuestre lo contrario" y mientras en el horizonte no haya una moción de censura.

"ADECUAR" Y APROBAR LOS PRESUPUESTOS

En cuanto a los Presupuestos de la Generalitat de 2023, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, trabaja para "aprobarlos y adecuar los presupuestos de Giró a las demandas de los comuns o de los partidos que estén a favor de acordarlos".

Preguntado por si se negociarán con el PSC, ha respondido que "Aragonès no dijo 'cojo la mano que me estás dando', pero tampoco la rechazó radicalmente", y ha dicho textualmente que, si puede, el Govern no renunciará a un presupuesto con 3.000 millones de euros más para políticas progresistas y sociales.

"Lo que me sorprende mucho es que Junts esté en disposición de practicar una política de demolición de su propia obra. No lo acabo de entender a no ser que sea trasladar a Catalunya la política de acoso y derribo del 'cuanto peor, mejor', y a ver si llegamos pronto a las elecciones", ha añadido.

SU OBJETIVO ES "REBAJAR LA TENSIÓN"

"Vengo de un gobierno que calificaban Dragon Khan, pero en comparación con el Govern en coalición con Junts eran caballitos de feria. Mi objetivo es rebajar la tensión del Dragon Khan en el día a día", ha asegurado Nadal.

Ha explicado que su decisión de aceptar la propuesta de ser conseller es una contribución sin ningún cálculo personal: "Soy un socialdemócrata sin partido que se ha puesto a disposición de ERC para hacer gobernable Catalunya", ha añadido.

Ha dicho que pese a no ser independentista de ideología, tiene "claro que Catalunya es una nación que debe tener reconocidos sus derechos y debe haber una consulta para aclarar cómo quiere orientar su futuro", pero que hay matices en cómo y cuándo llegará este momento.