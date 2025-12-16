Jofre Bardagí versiona a Serrat: "Era muy bonito poder hacer un homenaje tanto a mi padre como a Joan"

El músico Jofre Bardagí (d) y el cantautor Joan Manuel Serrat (i) durante la presentación del disco 'Jofre Bardagí interpreta Serrat', en la Sala Paral·lel 62, a 16 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jofre Bardagí ha asegurado, en la presentación de su disco de versiones 'Jofre Bardagí interpreta Serrat', que el álbum le ha permitido rendir tributo a dos influencias musicales y vitales: "Era muy bonito poder hacer un homenaje tanto a mi padre como a Joan".

Lo ha dicho durante la presentación del primer volumen del proyecto, que se publicó el 7 de octubre, el en el que el hijo de Josep Maria Bardagí versiona 10 canciones del cantautor, con un segundo volumen con 10 temas más que verá la luz en abril.

El trabajo cuenta con producción de Juanma Latorre (Vetusta Morla), y se podrá ver en directo en la sala Paral·lel 62 de Barcelona el 13 de mayo en el marco del Guitar BCN.

"SIEMPRE RECEPTIVO"

Serrat ha apuntado que él no ha influido en el proceso de creación del disco, sino que ha estado "siempre receptivo" y ha esperado a que fuese Bardagí quien se comunicaba con él.

"Intervenir en un proyecto de otra personas, por mucho que le quieras y mucha disposición que tengas, también lleva una carga de participación no deseada. Es mejor quedarse quieto aunque tengas muchas ganas de participar", ha reflexionado.

El primer volumen del álbum sí que cuenta con la voz del 'noi' del Poble-Sec en 'Una mujer desnuda y en lo oscuro', un poema musicado de Mario Benedetti que ya habían grabado anteriormente con Josep Maria Bardagí.

Ha detallado que, para que una versión le guste, debe sorprenderle, y no es suficiente "con que se salga del carril marcado por el original", y, además, ha apuuntado que siempre coincide con el talento de quien le está versionando, en sus palabras.

En referencia a unas declaraciones recientes en la Feria del Libro de Guadalajara (México), Serrat ha matizado que él no ha dejado de cantar para no pelearse con el oficio, sino que ha tenido "la suerte" de haber dejado de cantar sin pelearse con el oficio.

INFLUENCIAS MUSICALES Y VITALES

Bardagí ha explicado que la idea nace del disco de versiones de Serrat que lanzó su padre en 1998: "Pensé que era muy bonito poder hacer un homenaje tanto a mi padre como a Joan, influencias no solo musicales sino vitales".

El primer volumen del proyecto incluye versiones de canciones como 'Temps era Temps' (con Santi Balmes), 'Mediterráneo', 'Res no és Mesquí' y 'Malson per Entregues' (con Andreu Buenafuente, Litus y Ana Belén).

De cara al segundo, Bardagí ha avanzado que algunas de las piezas seleccionadas son 'Paraules d'amor', 'Menuda', 'Plànyer el mar', 'Es caprichoso el azar' y 'Hoy puede ser un gran día', de forma que, en total, habrá en ambos volúmenes un total de 10 canciones en catalán y 10 en castellano.

Asimismo, ha explicado que el concierto del 13 de mayo se basará en las 20 canciones del trabajo, junto a algunas adiciones, como 'Capgròs', que Serrat dedicó a Bardagí padre.