John Hoffman, nombrado nuevo presidente de GSMA Ltd

Archivo - El nuevo presidente de GSMA Ltd., John Hoffman - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

John Hoffman ha sido nombrado presidente de GSMA Ltd, un cargo de nueva creación, tras más de 20 años como consejero delegado de la compañía, cargo que será ocupado a partir de ahora por Sianne Ryder; ambos nombramientos serán efectivos a partir del 1 de julio de este año, ha informado la empresa este martes en un comunicado.

"Durante los últimos 20 años, John ha tenido un papel decisivo en la configuración de la industria móvil, impulsando el crecimiento en el área de eventos y servicios de GSMA para conseguir una dimensión global significativa", ha detallado la compañía, que añade que el nuevo rol de Hoffman se centrará en el desarrollo de relaciones estratégicas con los socios de las ciudades de Barcelona, Shangai y Doha.

Ryder, por su parte, que entró en la compañía en 2005, se incorpora al equipo directivo como consejera delegada de GSMA Ltd, mientras que el cargo de Bob Puglielli pasará a denominarse director de operaciones (COO), con el objetivo de "reflejar las responsabilidades actuales".

El director general de GSMA, Vivek Badrinath, ha afirmado que estos nombramientos reflejan el excepcional nivel de talento que hay en GSMA: "Quiero felicitar sinceramente a Sianne y Bob por asumir estos importantes nuevos cargos, no tengo ninguna duda de que seguirán construyendo sobre las sólidas bases que ya tenemos. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer profundamente a John. Veinte años de liderazgo son un logro extraordinario".

LEGADO

John Hoffman ha calificado de privilegio liderar la creación de un legado duradero: "Juntos hemos construido algo verdaderamente especial, una cartera de eventos y servicios que conectan el mundo y contribuyen a dar forma al futuro de nuestra industria.

Por su parte, Sianne Ryder ha expresado su ilusión por continuar la labor de hacer crecer los eventos y servicios para el sector, así como aprovechar las oportunidades que se presenten, y ha agradecido a Hoffman "su extraordinario liderazgo, quien con su visión ha puesto el listón muy alto".