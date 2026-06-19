Jordi Aragonès será el candidato de Aliança Catalana (AC) a la Alcaldía de Barcelona

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en la presentación del fundador del partido y secretario de Formación, Estudios y Programas de la formación, Jordi Aragonès, como candidato de la formación a la Alcaldía de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aliança Catalana (AC) ha proclamado candidato a la Alcaldía de Barcelonacandidato a la Alcaldía de Barcelona a uno de los fundadores del partido y secretario de Formación, Estudios y Programas de la formación, Jordi Aragonès, con el objetivo de "capitanear Catalunya" y defender Barcelona y Catalunya y su lugar en el mundo, ha defendido él mismo en un acto este viernes en la capital catalana.

El acto, celebrado en el Born Centre Cultural, ha contado con la presencia de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y la diputada de AC en el Parlament, Rosa Maria Soberana, así como con dirigentes de la formación en Barcelona y unos 200 simpatizantes.

En su discurso, Jordi Aragonès ha sostenido que viene a "recuperar" la ciudad y capitanear Catalunya, y ha explicado que AC quiere crear un plan de capitalidad del mediterráneo para que Barcelona recupere su papel en la región.

"Los gobiernos socialistas hace muchos años que han convertido Barcelona en una pieza más de su entramado para llegar a la Moncloa", ha defendido Aragonès, que ha acusado a los socialistas de supeditar la ciudad a los intereses españoles.

Ha situado como prioridades de su programa la vivienda y la seguridad, y ha vinculado ambos temas: "Si no se nos llenase de inmigración descontrolada, inasumible, si no se permitiese que llegasen 50.000 personas al año, Barcelona no tendría el problema de vivienda que tiene", ha subrayado.

Aragonès ha sostenido que la solución no es construir más vivienda, y ha defendido que su partido, desde el Parlament y cuando haya elecciones catalanas, cambiará y exigirá "que Catalunya tenga el control total de su inmigración".

PARAR "REGULACIONES ESTRAFALARIAS"

También ha prometido parar, si llegan a gobernar la ciudad, "regulaciones estrafalarias" impulsadas por ejecutivos socialistas, como los topes al alquiler y la obligación de destinar un 30% de las viviendas construidas a alquiler asequible.

En materia de seguridad, Aragonès ha asegurado que no permitirán que "volver a los años del pistolerismo", y ha asegurado que apoyarán a la policía en todo lo que necesiten, tras lo que ha mencionado formación, unidades, equipamientos y acompañamiento.

El candidato en Barcelona ha defendido que los nuevos policías pasen un "control que acredite su estima a Catalunya", ya que considera que no se puede defender a los catalanes si no se les tiene estima.

Al ser preguntado al final del acto, Aragonès ha explicado que no aceptarán en la candidatura a personas que no sean independentistas, ya que considera que se deben comprometer con el programa de AC, y ha asegurado que no se fijarán en la trayectoria de estas personas sino "en las ideas que defienden hoy".

SÍLVIA ORRIOLS

Por su parte, Sílvia Orriols ha destacado que Aragonès es quien ha trazado todo el programa y la ideología del partido: "No hay nadie más leal", al ser preguntada por si han cambiado de estrategia y han preferido alguien del partido que una cara conocida para ser candidato en Barcelona.

"No necesitamos a nadie mediático, necesitamos a alguien valiente, alguien capaz de implementar sin temblores de piernas las medidas correctoras que Barcelona necesita para poder revivir", ha subrayado la dirigente de AC, que ha pronosticado que próximamente Aragonès será mucho más mediático que cualquiera de las personas que podrían haber escogido.

Orriols ve a Aragonès capaz de "convencer a quien sea de que hay que ser nacionalista", y le ha descrito como un apasionado de la historia catalana y como lo suficientemente temerario o hábil para disponerse a reescribirla.

"De la cuna de Catalunya a la capital de Catalunya, hemos venido a ganarlo todo, gobernarlo todo y salvarlo todo", ha subrayado Orriols, que ha llamado a reconquistar la capital catalana.