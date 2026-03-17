El periodista Jordi Bordes, II Premi Anna Pérez Pagès de periodismo cultural - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista especializado en artes escénicas Jordi Bordes ha ganado el II Premi Anna Pérez Pagès de periodismo cultural, que se ha otorgado este martes en un acto en el Teatre Lliure de Barcelona, informa la organización en un comunicado.

El jurado, formado por Carolina Rosich, Xavier Pardo, Carlota Rubio, Irene Dalmases y Clàudia Rius, ha destacado su "omnipresencia, entusiasmo y dedicación al mundo de la cultura", tanto a través de sus artículos en el diario 'El Punt Avui' como en el impulso del portal Recomana.cat y en la recuperación de los Premis de la Crítica.

El acto se ha convertido en un clamor colectivo para reivindicar el periodismo cultural en las parrillas, en las ondas de emisión, en los espacios físicos y digitales de todos los medios de comunicación y ha reclamado un lugar sólido y digno para él.

Jordi Bordes (Barcelona, 1970) comenzó a trabajar en 1994 en diversos medios de comunicación locales y comarcales y en 2003 se incorporó a 'El Punt' como redactor de artes escénicas y en 2018 al equipo del semanario 'La República', también como redactor de artes escénicas.

Ha colaborado en diversas revistas especializadas del sector como 'Hamlet', 'Entreacte' y 'Presència', y ha participado como miembro del jurado en diferentes certámenes como la Mostra de Barcelona.