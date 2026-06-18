Jordi Campoy gana el Premi Prudenci Bertrana con la novela 'Fer cantar els arbres'

El escritor Jordi Campoy - MIREIA RODRIGUEZ/GRUP 62

GIRONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Jordi Campoy Boada ha ganado el 59 Premi Prudenci Bertrana de novela, dotado con 30.000 euros, con 'Fer cantar els arbres', una historia sobre una saga de lutiers marcada por un misterio que atraviesa generaciones.

Campoy se ha llevado un galardón al que se han presentado 99 obras y que se entregará el 15 de septiembre en el Auditori de Girona dentro de la Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana en la que se entregan los Premis Literaris de Girona, informa este jueves en un comunicado la fundación y Grup 62.

'Fer cantar els arbres', que ha sido elegida por un jurado compuesto por Montse Barderi, Gemma Lienas, Gerard Quintana, Care Santos y Glòria Gasch, habla de la belleza, la imperfección, la madera como materia viva y del poder del arte para dar sentido a la existencia.

El poeta Joan Tomàs Martínez Grimalt ha ganado el 49 Premi Miquel de Palol, dotado con 6.000 euros, con el poemario 'Horografia', un libro sobre el estado de suspensión constante en el que deja el lenguaje y la vida y lo ha concedido un jurado formado por Jaume Coll Mariné, Rosa Font Massot, Pere Gimferrer, Anna Gual y Miquel de Palol.

El 47 Premi Carles Rahola de ensayo, dotado con 6.000 euros, ha sido para 'Terra de Quixots. Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos', de Joan Manuel Soldevilla, una obra que muestra las conexiones entre el personaje de Miguel de Cervantes y el Empordà (Girona).

La escritora Laia Aguilar se ha alzado con el 41 Premi Ramon Muntaner de novela juvenil, dotado con 6.000 euros, con 'La fuga', ambientada en un futuro cercano en el que un virus literal liberado por el deshielo ha cambiado el mundo, en el que se ha aislado a todos los menores que no son portadores.

La Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana entregará el 15 de septiembre estos cuatro premios --que se publicarán al día siguiente en Grup 62-- y dará conocer el Aurora Bertrana de traducción y se otorgarán el Cerverí de letra de canción y Letra para proyectos digitales de literatura catalana.