Jordi Campoy recibe el Premi Prudenci Bertrana con la novela 'Fer cantar els arbres'

Joan Manuel Soldevilla, Laia Aguilar, Jordi Campoy Boada y Joan Tomàs Martnez Grimat - GRUP 62

GIRONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Jordi Campoy Boada ha recibido este martes el 59 Premi Prudenci Bertrana de novela, dotado con 30.000 euros, con 'Fer cantar els arbres', una historia sobre una saga de lutiers marcada por un misterio que atraviesa generaciones.

Campoy se ha llevado un galardón al que se presentaron 99 obras y lo ha recibido en el Auditori de Girona dentro de la Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana en la que se entregan los Premis Literaris de Girona.

'Fer cantar els arbres', que fue elegida por un jurado compuesto por Montse Barderi, Gemma Lienas, Gerard Quintana, Care Santos y Glòria Gasch, habla de la belleza, la imperfección, la madera como materia viva y del poder del arte para dar sentido a la existencia.

El poeta Joan Tomàs Martínez Grimalt ha ganado el 49 Premi Miquel de Palol, dotado con 6.000 euros, con el poemario 'Horografia', un libro sobre el estado de suspensión constante en el que deja el lenguaje y la vida y lo ha concedido un jurado formado por Jaume Coll Mariné, Rosa Font Massot, Pere Gimferrer, Anna Gual y Miquel de Palol.

El 47 Premi Carles Rahola de ensayo, dotado con 6.000 euros, ha sido para 'Terra de Quixots. Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos', de Joan Manuel Soldevilla, una obra que muestra las conexiones entre el personaje de Miguel de Cervantes y el Empordà (Girona).

La escritora Laia Aguilar ha recibido el 41 Premi Ramon Muntaner de novela juvenil, dotado con 6.000 euros, con 'La fuga', ambientada en un futuro cercano en el que un virus literal liberado por el deshielo ha cambiado el mundo, en el que se ha aislado a todos los menores que no son portadores.

LA LUDWIG BAND

La Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana ha entregado también el 26 Premi Lletra al mejor proyecto digital, dotado con 4.000 euros y convocado por la fundación junto a la UOC, a la plataforma digital para lectores Librish de Albert Junyent.

El 32 Premi Cerverí a la mejor letra de canción ha sido para 'Enganyar-te' de La Ludwig Band, con letra de Joaquim Carandell, un premio otorgado por la fundación y Catalunya Ràdio.

Finalmente, el 5 Premi Aurora Bertrana de traducción ha sido por la realizada por Esther Tallada de 'Els invictes', de William Faulkner.