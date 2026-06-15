Jordi Marrón gana el Premi BBVA Sant Joan con su novela de debut 'Manual de flotació'

Jordi Marrón y Laura Pallarés, ganadores del Premi BBVA Sant Joan y el Sant Joan Joves Talents - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor y biólogo barcelonés Jordi Marrón ha ganado el 46 Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana con su novela de debut 'Manual de flotació', y la autora y antropóloga biológica tarraconense Laura Pallarés se ha llevado la primera edición del Premi BBVA Sant Joan Joves Talents con 'Qui ha de callar'.

Los premios, convocados por la Fundació Antigues Caixes Catalanes con el apoyo de BBVA, están dotados con 35.000 euros el Sant Joan y 10.000 euros el de jóvenes talentos, ambos libres de impuestos, y serán publicados por Edicions 62: el Sant Joan en septiembre y el Joves Talents en 2027.

'Manual de flotació' narra la historia de una farmacéutica y escritora aficionada que, tras la muerte de su madre, inicia un viaje con sus cenizas a Portugal, para reseguir los pasos que ambas hicieron 20 años atrás cuando el padre las abandonó en un trayecto físico y emocional en el que su editora, un notario, un detective y su mentora literaria no la dejan tranquila.

El jurado ha destacado que 'Manual de flotació', que se ha impuesto entre las 99 obras presentadas al Premi Sant Joan, es una novela sobre el duelo y la reconstrucción de la memoria familiar alejada del sentimentalismo, "con un lenguaje y estilo atrevidos, humor irreverente y una mirada cáustica sobre el mundo".

Marrón ha asegurado que recibir el Premi Sant Joan le hace mucha ilusión, al ser un autor que ha escrito libros antes pero que se ha topado con el "silencio" de las editoriales -ha presentado diversos proyectos en los últimos 6 o 7 años-- y que ahora ve recompensado su esfuerzo con un galardón.

Ha afirmado que este proyecto lo encaró de una forma diferente a los anteriores, en el que fue cambiando el tono hacia uno irreverente y pensó en el lector, lo que hizo que virara hacia una comedia dramática.

JOVES TALENTS

'Qui ha de callar', ganadora del Joves Talents entre las 39 obras presentadas, combina memoria histórica con elementos fantásticos y una historia de amor y de identidad para explorar el peso y los pesos del pasado, a caballo entre la actualidad y la Guerra Civil española.

El jurado ha destacado de la novela "ser una obra coral, con una mirada y tratamiento original, atrevido y audaz de la Guerra Civil a través del silencio y de la identidad de género", con conciencia de presente y pasado y un componente fantástico que rodea una actualidad convulsa.

Pallarés, que trabaja en la identificación genética de víctimas de la Guerra Civil, ha asegurado que las consecuencias de la contienda bélica "todavía afectan hoy", y ha dicho que es una temática que siempre le ha interesado.

La autora ha explicado que la novela, ubicada en la Terra Alta (Tarragona), explora también la identidad de género, que "ha existido siempre y siempre existirá", y ha celebrado un premio para jóvenes autores.

Preguntados ambos por si su trayectoria científica marca a la hora de escribir, Pallarés ha dicho que es inevitable que la formación marque la visión del mundo, mientras que Marrón ha asegurado que las carreres proporcionan un prisma del que es difícil escapar.

Los galardones se han entregado este lunes en Sabadell (Barcelona) en un acto en la sede de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.