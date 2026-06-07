Jordi Martí consigue los avales para concurrir a las primarias de Junts a la alcaldía de Barcelona

Archivo - El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha conseguido los avales necesarios para concurrir en las primarias de la formación para ser alcaldable en Barcelona, tal y como ha anunciado él mismo en un apunte en 'X' este domingo.

"¡Muchas gracias por vuestra confianza! Hemos sido los primeros en conseguir los avales y salimos con todavía más fuerza con la mejor propuesta para la ciudad. Con la ayuda de todos conseguiremos la mejor candidatura para Barcelona", ha celebrado.

La diputada de Junts en el Congreso Pilar Calvo; la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada Glòria Freixa, y el abogado Jaume Alonso-Cuevillas también presentaron su precandidatura y los avales se pueden reunir hasta el próximo 11 de junio.