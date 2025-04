Jordi Pujol recuerda a Prenafeta, del que valora su amistad, patriotismo y vocación de servicio

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha recordado la figura del exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat y su mano derecha, Lluís Prenafeta, muerto este martes a los 84 años: "Lo que se me ocurre decir sobre todo es que yo he querido a Prenafeta. He valorado su amistad, su fidelidad, su responsabilidad, su valentía y su patriotismo".

En una conversación de este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press Pujol ha afirmado que Prenafeta "evidentemente" contribuyó a la constitución del primer Govern de la Generalitat y ha afirmado deberle muchas cosas, entre ellas su extraordinaria normalidad, su catalanismo y su vocación de servicio, textualmente.

Ha afirmado que Prenafeta "no tenía más partido que su país" y ha manifestado, en sus palabras, su profundo agradecimiento a su persona.