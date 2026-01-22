Jordi Savall gana el Premio Ernst for Siemens de Música 2026

Archivo - El maestro Jordi Savall en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El músico Jordi Savall ha sido reconocido con el Premio Ernst von Siemens de Música 2026, considerado el 'Premio Nobel de la música' y uno de los máximos reconocimientos internacionales a una trayectoria musical.

Savall se convierte en el primer músico catalán en recibir esta distinción y el segundo español, ya que en 1985 fue distinguido Andrés Segovia, informa este jueves la Fundació Jordi Savall en un comunicado.

El galardón ha reconocido a figuras como los directores Herbert von Karajan, Claudio Abbado y Daniel Barenboim, los compositores Benjamin Britten y Leonard Bernstein y los músicos Mstislav Rostropovich y Yehudi Menuhin.

El jurado del premio reconoce una vida dedicada a la interpretación, la investigación y la difusión de la música histórica, así como su compromiso constante con la formación, el diálogo intercultural y los valores humanistas.

La Fundación Ernst von Siemens ha destacado la contribución decisiva de Savall como intérprete, director, pedagogo y embajador cultural, así como su papel fundamental en la recuperación, preservación y proyección internacional del patrimonio musical europeo.

Con este nuevo reconocimiento, Savall suma este premio a galardones como el Premio Léonie Sonning, el Grammy Award, el título como miembro honorario de la Royal Philharmonic Society, así como su nombramiento en la Unesco como Artista por la Paz.

La ceremonia de entrega del Premio Ernst von Siemens de Música 2026 tendrá lugar el 23 de mayo en el Prinzregententheater de Munich (Alemania) e incluirá un concierto especial a cargo de las formaciones de Savall Hespèrion XXI y La Capella Reial de Catalunya.