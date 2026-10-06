Jordi Savall impulsa una plataforma de streaming dedicada a clásica, jazz y músicas tradicionales

Archivo - El director de orquesta, intérprete y musicólogo Jordi Savall - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El músico catalán Jordi Savall es uno de los impulsores de Aevum, una plataforma de streaming concebida específicamente para la música clásica, el jazz y las músicas tradicionales, que prevé su lanzamiento entre finales de 2027 y principios de 2028.

El proyecto internacional Aevum quiere "transformar la escucha digital de la música y ofrecer un modelo más justo para artistas y productores", adaptada a las particularidades de estos repertorios, informa este martes la Fundació Jordi Savall en un comunicado.

El proyecto se dio a conocer en París de la mano de Savall y el equipo fundador de Aevum, integrado por la filósofa Maria Bartels, el empresario musical Yves Riesel y Eric Guillemaud.

La plataforma quiere poner en centro la calidad de la escucha, la documentación, los metadatos especializados y sistemas de búsqueda adaptados a la complejidad de la música clásica, jazz y las tradiciones musicales del mundo.

El proyecto prevé reunir un catálogo de más de 300.000 álbumes y cerca de 4 millones de pistas, sin exigir exclusividad a los artistas, productores o sellos que participen.

En cuanto al valor económico, Aevum plantea valorar las reproducciones teniendo en cuenta el tiempo real de escucha y vincular de forma más directa las aportaciones de cada suscriptor con los productores de la música que escucha.

BASE DE DATOS PROPIA

La plataforma quiere desarrollar también una base de datos propia destinada a ofrecer información más completa sobre obras, compositores, intérpretes y grabaciones, así como sistema de búsqueda más precisos, y usará la IA para enriquecer para enriquecer y organizar estos datos.

El proyecto incluirá también 1877, un módulo concebido para valorar la historia y la documentación de la música grabada más allá de los catálogos actualmente disponibles en las plataformas digitales.

Aevum prevé incorporar tecnología 'blockchain' para aportar más transparencia y agilidad a los procesos de información y pago de derechos a productores, sellos y artistas.

Durante los próximos meses, el equipo de Aevum iniciará un proceso de consulta internacional con artistas, productores y profesionales del sector musical para continuar desarrollando el proyecto.