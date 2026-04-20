Una jornada de GALP Costa Daurada impulsa el sector marítimo y la economía azul en Tarragona

La sesión formativa 'Descobreix les professions del sector marítim i de l'economia blava', organizada por GALP Costa Daurada con la colaboración de Port de Tarragona y Apportt - GALP COSTA DAURADA

TARRAGONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 personas han participado este lunes en una jornada para impulsar el sector marítimo y la economía azul en Tarragona, organizada por GALP Costa Daurada con la colaboración de Port de Tarragona y Apportt, donde se ha puesto de manifiesto "la necesidad de conectar talento, formación y empresa, generando sinergias reales en torno a la economía azul" y se ha enfatizado en el relevo generacional del sector.

La sesión formativa 'Descobreix les professions del sector marítim i de l'economia blava', que se ha celebrado en El Teatret del Serrallo, ha reunido a alumnos, empresas de trabajo, centros educativos, tejido empresarial, administraciones públicas y personas en búsqueda de empleo, informa la organización en un comunicado.

La jornada, con la financiación del FEMPA y de la Generalitat de Catalunya, ha contado con cuatro mesas redondas que han permitido abordar la realidad del sector marítimo desde una perspectiva integral: sobre el sector pesquero, el ámbito portuario, las actividades náuticas y la formación marítima.

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha inaugurado la jornada y ha destacado que la realización de actuaciones como esta "permiten poner en valor el mundo del mar como generador de actividad económica y de ocupación de alta especialización".

"La actividad portuaria es un pilar esencial de la economía azul, pero no nos quedamos ahí", ha asegurado, con el objetivo de impulsarla todavía más promoviendo el desarrollo y la aplicación de soluciones innovadoras que nos permiten avanzar en materia de sostenibilidad y digitalización.

La primera teniente alcalde y consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Tarragona, Montserrat Adan, ha declarado que el sector marítimo es esencial para el desarrollo del territorio y requiere de buenos profesionales, talento, formación y colaboración real entre todos los agentes: "Desde Tarragona reafirmamos nuestro compromiso por seguir consolidando un modelo económico que conecte el mar con el futuro de la ciudad".

UNIR TALENTO

El secretario del Consejo de Administración de Apportt, Celestino Rom, ha manifestado que este tipo de jornadas son fundamentales para unir talento, acercar el sector a las personas y generar espacios de encuentro "que permitan construir el futuro de la economía azul desde la colaboración".

La gerente del GALP Costa Daurada, Claudia Masdeu, ha dicho que este tipo de actuaciones "evidencian que el sector marítimo ofrece ocupación real y de calidad", aunque ha reconocido que el reto actual es saber conectar las oportunidades con el empleo juvenil y facilitar la incorporación de nuevas generaciones.