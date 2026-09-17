Una jornada del IPI y SpainCap analiza el reto de convertir Barcelona en una 'scaleup region'

La sesión celebrada en el Cercle d'Economia - LUCIA MELER_LOS MELEZ - CERCLE D'ECONOMIA

La sesión ha debatido la posición de Europa: "Innova, pero no escala" BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Actores públicos y privados que financian las innovación han participado este jueves en una jornada organizada por Iniciativa para la Productividad y la Innovación (IPI), el 'think tank' del Cercle d'Economia, junto con SpainCap, donde han analizado las posibilidades de que Barcelona, referente en la creación de 'startups', se transforme en una "auténtica 'scaleup region" y equipararse a ciudades como París y Berlín.

En la sesión también se ha debatido sobre la posición de Europa, que "innova, pero no escala", dado que la inversión en capital riesgo equivale en Estados Unidos supone alrededor del 1% del PIB, mientras que en la UE es del 0,2%, informa el Cercle en un comunicado.

La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, abrió la jornada asegurando que se crean empresas, pero muy pocas llegan a ser compañías globales, y que Catalunya concentra en torno al 25% del gasto en I+D de España, siendo Barcelona uno de los hubs de emprendimiento de referencia en Europa: "Pero la escalabilidad sigue siendo nuestra asignatura pendiente".

Por su parte, el presidente de SpainCap, Enrique Tombas, explicó que España movilizó 3.300 millones en capital privado en el primer semestre, pero aludió una brecha crítica: "Sabemos acompañar a las empresas cuando gatean, pero no cuando caminan".

La primera mesa redonda, moderada por el director general de SpainCap, José Zudaire, tuvo a la financiación pública como protagonista y contó con representantes de algunas de las principales instituciones públicas que financian la innovación a nivel europeo, español y catalán.

La jefa de la Oficina del Grupo BEI en España, María Romano, señaló que España cuenta con un ecosistema de innovación dinámico y de referencia en Europa y añadió que Catalunya es un claro ejemplo de este ecosistema: "Es en esta fase del escalado empresarial donde necesitamos redoblar esfuerzos para que nuestras empresas de mayor potencial puedan acceder al capital necesario para crecer y competir globalmente desde Europa".

La consejera delegada del Institut Català de Finances (ICF), Vanessa Servera, dijo que Catalunya es una potencia científica y un hub europeo en salud, pero reconoció que la transferencia tecnológica sigue dispersa: "Barcelona debe ser una scaleup city. El tamaño importa; la atomización es un freno".

Participaron también los directores generales de COFIDES, AXIS ICO y CDTI, que coincidieron en que las dificultades están en las fases iniciales y en las fases de escalado, y que la autonomía estratégica europea depende de cerrar esa brecha.

EMPRESAS

En la segunda mesa de redonda, moderada por el director general del Cercle d'Economia, Miquel Nadal, el managing partner de Grow Venture Partners, Francisco Badia, situó el debate en el terreno del deeptech, mientras que la cofundadora de Asabys Partners, Clara Campàs, añadió que en salud "lo que falta es capital".

El fundador de Inveready, Roger Piqué, afirmó que, en el scaleup, "el problema es la falta de liquidez, también en Estados Unidos", y el director de High Growth Catalunya en Banco Santander, Sergi Farró, aseguró por el contrario que hay exceso de liquidez y fondos con el BEI que no se puede agotar en un año.

En la última sesión de la jornada, moderada por el presidente del consejo asesor de la Iniciativa para la Productividad y la Innovación (IPI) del Cercle, Xavier Vives, las empresas Qilimanjaro Quantum Tech, Factorial y Lumiris Spectral Solutions compartieron su experiencia combinando financiación pública y privada.