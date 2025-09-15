La jornada Rail Day del Port de Tarragona cuenta con más de 200 inscritos

TARRAGONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona celebrará el jueves la jornada Rail Day 2025 que pondrá el foco en la llegada del ancho estándar UIC --el ancho europeo-- a Tarragona en 2026 y la logística del tráfico de vehículos vía marítima y ferroviaria y ya cuenta con más de 200 inscritos.

Bajo el lema 'Connecting Europe: Standard Gauge and the Vehicle Transport Puzzle', la jornada se posiciona como un espacio consolidado de debate y divulgación de referencia para los actores vinculados al transporte ferroviario, ha informado este lunes el Port de Tarragona en un comunicado.

Port de Tarragona ha asegurado que la organización de la jornada reafirma su compromiso con la sostenibilidad asociada al desarrollo ferroviario y a los retos y oportunidades que este genera y las oportunidades de conexión con Europa que el ferrocarril puede ofrecer.

La jornada contará con dos bloques temáticos y cada uno de ellos tendrá ponencias magistrales y una mesa redonda: el primero sobre el ancho europeo, el estado actual de los trabajos constructivos del tercer hilo y la futura capacidad de la que dispondrá esta vía, con ponencias como el comisionado del Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, y el subdirector del sector ferroviario de la CNMC, Iván Santos.

El segundo bloque se centrará en la intermodalidad ferroportuaria del tráfico de vehículos, con representantes de las asociaciones del sector del automóvil como Anfac o ECG, que desgranarán los retos sobre coordinar el transporte de vehículos nuevos por tren, con origen o destino portuario, las demandas del sector y el rol del Port de Tarragona.