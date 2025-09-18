Josep Costa recurre ante TC la decisión de amnistiar al mosso que lo agredió en una manifestación

Archivo - El exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament Josep Costa - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de amnistiar al mosso que le agredió durante la manifestación contra la Cumbre Hispano-francesa en Barcelona el 19 de enero de 2023, según la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press.

El 13 de febrero de 2025 el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona dictó una interlocutoria en la que acordaba el sobreseimiento de las diligencias previas por la aplicación de la Ley de Amnistía.

Contra esta decisión, Costa ya interpuso un recurso de apelación, que fue desestimado por la Audiencia de Barcelona en una interlocutoria con fecha del 30 de junio del presente año.

Ahora, Costa ha presentado un recurso de amparo ante el TC, siendo este el último paso antes de acudir a la justicia internacional.

En el primero de los recursos, Costa argumentó que en el momento de dictarse la interlocutoria no se había resuelto un recurso de apelación presentado por el investigado contra otra interlocutoria que, a su vez, ponía fin a la instrucción y que en él se discutía si había "afectación a la integridad moral o de los derechos cívicos del denunciante".

El exvicepresidente del Parlament considera que con esta decisión, que fue ratificada por la Audiencia de Barcelona, se ha vulnerado el derecho a la integridad física y moral, a la libertad ideológica y de expresión, a la libertad de reunión y manifestación y a la tutela judicial efectiva.