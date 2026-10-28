Josep Lluís Checa, nuevo director general de Eurecat

Archivo - El director general de Eurecat, Josep Lluís Checa - EURECAT - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patronato del centro tecnológico Eurecat ha nombrado a Josep Lluís Checa como nuevo director general del ente, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este miércoles.

El Departamento ha explicado que el relevo al frente del centro tecnológico "se enmarca en un proceso ordenado y planificado" que ha liderado la Comisión de Estrategia y Gobernanza del ente con el apoyo de una consultora externa.

El presidente de Eurecat, Daniel Altimiras, ha explicado que la incorporación de Checa coincide con la finalización del actual plan estratégico y la apertura de un nuevo periodo con un "impacto más grande sobre el tejido empresarial".

Checa es ingeniero industrial y, hasta el momento, era director general de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, y cuenta con una "amplia trayectoria" en la gestión de organizaciones públicas y privadas, la innovación tecnológica y la conexión entre conocimiento y empresa.

El nuevo director general ha mostrado su compromiso de "reafirmar el rol de Eurecat como aliado estratégico de las empresas en la aceleración de la innovación de alto impacto".