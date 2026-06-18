Josep Maria Mestres, nuevo director artístico del TNC a partir de la temporada 2027-28

Josep Maria Mestres - DAVID RUANO/TNC

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Teatre Nacional de Catalunya ha aprobado este jueves el nombramiento del director escénico Josep Maria Mestres como nuevo director artístico del teatro a partir de la temporada 2027-2028, en relevo de Carme Portaceli.

Mestres asumirá la dirección artística del TNC por un mandato inicial de cuatro temporadas, de la 2027-2028 a la 2030-2031, prorrogables hasta tres temporadas más, si así lo acuerdan las partes, informa este jueves el TNC en un comunicado.

El nuevo director se incorporará a partir del 1 de septiembre de 2026 y durante la temporada 2026-2027 trabajará en la definición y planificación de la siguiente temporada, y Carme Portaceli continuará al frente de la institución hasta la finalización de su mandato, en julio de 2027.

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