Josep Pons se despide de la dirección musical del Liceu en un concierto ante un aforo completo

Josep Pons se despide de la dirección musical del Liceu - GRAN TEATRE DEL LICEU

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director musical del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Josep Pons, se ha despedido este viernes tras 14 años en el cargo en un concierto en el que se ha interpretado la sinfonía número 8 de Gustav Mahler ante un aforo completo.

En un comunicado, explican que el concierto ha terminado con "una larga ovación de 11 minutos" y con el público de pie.

Antes del concierto, el presidente del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, ha dedicado unas palabras de reconocimiento a Josep Pons, que a partir de la próxima temporada seguirá vinculado a la institución como Director Musical Honorario.