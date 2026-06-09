Josep Santacreu (Cámara de Barcelona), nuevo presidente del Comité Español de la ICC

Josep Santacreu, nuevo presidente del Comité Español de la ICC - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha sido nombrado por unanimidad nuevo presidente del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), una de las organizaciones no gubernamentales "con más relevancia a escala mundial en la defensa y el apoyo a las empresas".

En un comunicado este martes, la Cámara ha detallado que Santacreu sucede en el cargo al empresario Sebastián Escarrer, quién asumió la presidencia en 2018, relevando al expresidente de la corporación Miquel Valls.

Santacreu ha afirmado que la ICC es una organización independiente de defensa empresarial que "hoy es mas necesaria que nunca en un mundo fragmentado y convulso".

Ha recalcado los más de 100 años que las empresas españolas han formado parte de la entidad y ha subrayado que "las empresas españolas deben tener una fuerza representativa en el ICC".

"Este nombramiento refuerza la proyección de Santacreu al frente de las principales instituciones empresariales catalanas y mediterráneas", ha añadido la corporación, tras recordar que esta responsabilidad se suma a la de la Cámara, ASCAME y el Consell General de Cambres de Catalunya.

LA ICC

La ICC representa a cerca de 45 millones de empresas de todo el mundo y su misión es "impulsar el crecimiento económico y comercial mediante un sistema basado en reglas de comercio y de inversión libres, justas y eficientes".

Mientras que el Comité Español de la ICC está integrado por 19 cámaras de comercio estatales, de las cuales 9 son catalanas, así como por grandes corporaciones, empresas y entidades de referencia como CaixaBank, Banco Santander, Banc Sabadell, BBVA o Telefónica.