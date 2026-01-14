Josep Tomàs Salàs asume la dirección de la Oficina Antifrau que ocupaba Miguel Ángel Gimeno desde 2016

Imagen del momento de la entrega del acta a Josep Tomàs Salàs - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Josep Tomàs Salàs ha tomado este miércoles posesión como nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), después de la votación a favor del pleno del Parlament en diciembre, y en sustitución de Miguel Ángel Gimeno, que ha ocupado el cargo durante casi una década, desde 2016, y cuyo mandato finalizó en septiembre.

El acto ha estado presidido por el presidente del Parlament, Josep Rull, que ha destacado la importancia de la OAC en la lucha contra la corrupción especialmente, ha resaltado, "en un momento en el que la democracia está amenazada nivel mundial".

"Los casos de corrupción, además de generar desigualdades, discriminación y enriquecimiento ilícito, también contribuyen a la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones", ha explicado el presidente del Parlament, por lo que ha puesto en valor que Salàs asume el cargo en un momento de absoluta relevancia.

Durante su discurso, Salàs se ha referido en varias ocasiones a Gimeno, que asumió la dirección tras la destitución de su predecesor, Daniel de Alfonso --acusado de cobros indebidos--, para asegurar que "el reto de dirigir la Oficina Antifrau no deja de ser mayúsculo" y se ha marcado el objetivo de acabar con la preocupación de la ciudadanía catalana en torno a la corrupción.

El secretario general del Parlament, Albert Capelleras, ha leído la resolución de la Cámara por la cual se elige a Salàs como director del organismo, y Rull ha procedido a entregar el acta a Salàs, que ha agradecido a los asistentes la confianza y propuesto asumir el reto "con ilusión y responsabilidad".