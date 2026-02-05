Un joven y dos menores detenidos en Lleida por intentar matar a un hombre en noviembre

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 18 años y a dos menores de edad por presuntamente intentar matar a un hombre de 37 años en Lleida el pasado 23 de noviembre, que resultó herido muy grave, informan en un comunicado este jueves.

Los hechos sucedieron sobre las 2.18 horas cuando un grupo de jóvenes agredieron violentamente a un hombre en la calle Sant Martí, por lo que los mossos abrieron una investigación para averiguar la identidad de los agresores, y cuatro días más tarde detuvieron a un menor implicado.

Durante estos últimos meses la investigación siguió su curso, y este miércoles por la mañana los agentes pudieron detener a dos personas más vinculadas a los hechos.

Además, este segundo menor arrestado también es el autor de un robo con violencia que se produjo este fin de semana en la avenida Alcalde Porqueres de la ciudad.

Finalmente, los dos detenidos de este miércoles han pasado este jueves por la mañana a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida y de Fiscalía de Menores.