Jóvenes catalanes ponen a prueba su talento empresarial en la XVI Young Business Talents

Archivo - Los jóvenes andaluces podrán inscribirse en la XVI edición del concurso 'Young Business Talents' hasta el 25 de octubre - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes estudiantes catalanes de entre 14 y 21 años medirán sus habilidades empresariales en la XVI Young Business Talents, una competición virtual que empezará en noviembre y en la que se enfrentarán a jóvenes de todas las comunidades autónomas, informa la organización en un comunicado este lunes.

El programa, organizado por Abanca y Praxis MMT, ha abierto su periodo de inscripción, que permanecerá disponible hasta el próximo 25 de octubre para estudiantes que cursen 4º de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior, así como centros docentes de toda España interesados en incorporar esta experiencia práctica de gestión en el aula.

La iniciativa se considera la "única" competición educativa de simulación empresarial y permite a los participantes ponerse al frente de su propia compañía virtual, experimentando en primera persona como funciona una empresa.

Así, los estudiantes lucharán por el título de 'mejores empresarios virtuales de España' enfrentándose al reto de ponerse al frente de una compañía automovilística, decidir qué modelos de coche fabricar y vender, fijar su estrategia comercial, gestionar las finanzas y competir con otras empresas.

ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓN

La competición combinará diferentes fases en línea desde las aulas, con el acompañamiento de sus profesores, y culminará con una gran final presencial en Madrid en el mes de marzo.

Los estudiantes trabajarán por equipos y actuarán como directivos al tener que gestionar una empresa del sector de la automoción mediante un avanzado simulador de gestión empresarial, que incluye la toma de decisión sobre planes de gestión, planes de marketing, ventas, operaciones, producción, responsabilidad social corporativa y finanzas, con el objetivo de obtener los máximos beneficios económicos respecto a los rivales.

Las decisiones que adopten tendrán consecuencias sobre la evolución de las compañías, ya que los equipos competirán entre sí en un mercado virtual en el que tendrán que anticiparse a sus rivales y adaptar sus estrategias.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

El director de Young Business Talents, Nuño Nogués, destaca que los jóvenes necesitan más que conocimientos teóricos para afrontar su futuro académico y profesional, y que esta competición les permite desarrollar "competencias a través de la experiencia".

"Es una forma de convertir los conocimientos en experiencia y de prepararlos para situaciones a las que tendrán que enfrentarse en el mundo real", ha añadido.

Además, señala que es una herramienta para los profesores de cara a trasladar al aula la realidad empresarial: "Es una manera de complementar la enseñanza tradicional con una metodología activa que ayuda a preparar mejor a los estudiantes para su futuro", ha dicho.

PARTICIPACIÓN GRATUITA

La participación en la competición es gratuita y los equipos de cada centro reciben el simulador de gestión empresarial desarrollado por Praxis MMT para poder participar, una herramienta también utilizada en universidades y escuelas de negocio, valorada en más de 3.000 euros.

A la gran final nacional acceden los equipos que han obtenido mejores resultados durante la fase en línea y los ganadores se repartirán premios por valor de más de 10.000 euros, así como diplomas acreditativos.

Durante la pasada edición participaron un total de 1.457 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 56 centros docentes de Catalunya, siendo la tercera comunidad autónoma con mayor representación.

Compitieron contra 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España, siendo Andalucía y Galicia las comunidades más representadas, con 2.101 y 1.695 estudiantes, respectivamente.