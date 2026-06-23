4 jóvenes detenidos en 2 días por robos con violencia en Lloret de Mar (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado fin de semana a 4 jóvenes por presuntamente cometer robos violencia en Lloret de Mar (Girona).

El primero de los hechos ocurrió sobre las 6 del sábado, cuando un joven le arrancó la cadena a un chico, quien le persiguió y la recuperó y, gracias a la descripción que hizo a la policía, se pudo localizar al presunto ladrón, a quien detuvieron tras lanzar otras 2 cadenas al río, informan en un comunicado este martes.

El segundo hecho ocurrió la madrugada del domingo cuando un chico fue abordado por 3 jóvenes y, después de cogerle por el cuello, amenazarle y darle un puñetazo, le sustrajeron la cadena que llevaba colgada del cuello.

Los mossos localizaron a 3 chicos que coincidían "plenamente" con la descripción que la víctima había dado y, al identificarles, encontraron en el bolsillo del pantalón de uno de ellos una cadena, aunque no correspondía con la sustraída.

Las investigaciones no se dan por cerradas y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con los hechos y los detenidos, todos ellos con antecedentes, pasaron el domingo y el lunes a disposición del juzgado en funciones de guardia de Blanes (Girona).