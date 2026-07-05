Juan Fernández afirma que el PP tiene una "oportunidad histórica" de gobernar en Catalunya

El nuevo secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, durante el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán, en el Hotel Grand Marina, a 27 de junio de 2026. - Lorena Sopêna - Europa Press

Asegura que Illa es "el mejor sanchista de la órbita del PSOE" BARCELONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmado que su partido tiene una "oportunidad histórica" de gobernar en Catalunya y se ha mostrado convencido de que en las próximas elecciones autonómicas el PP dará la sorpresa.

"Illa debe tener mucho miedo a partir de ahora con el PP delante", ha advertido en una entrevista concedida a 'Crónica Global' recogida por Europa Press este domingo.

Fernández ha destacado que el PP es un partido mayoritario en España y que no lo haya sido en Catalunya es, apunta, una anomalía que pretenden cambiar: "Creemos que en esta nueva etapa que se abre, con el liderazgo de Alejandro Fernández muy consolidado y con un proyecto y un equipo dispuesto a dar la batalla, nos darán la confianza más pronto que tarde", ha destacado.

Así, ha situado a su partido como "la alternativa a la decadencia del nacionalismo y el socialismo", y ha defendido que están llevando al Parlament una alternativa construida desde la calle.

En este sentido, ha criticado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha calificado como "el mejor sanchista de la órbita del PSOE y de Pedro Sánchez", y ha reclamado que Illa dé explicaciones por, dice, las informaciones turbias que vinculan a Illa, Sánchez y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

RELACIÓN CON JUNTS

Preguntado por la situación de la legislatura y la continuidad del Gobierno ha dicho que las alternativas pasan por una moción de censura que incorpore a Vox, Junts y otros partidos o que Sánchez dimita porque "está acorralado por su propia corrupción".

Sobre la posición de Junts a este respecto asegura que "no se trata de hablar de pactos" y que solo hay un acuerdo posible, que implica una moción de censura y elecciones.

PACTOS CON VOX

Acerca de los pactos de su formación con Vox en diversas comunidades y la inclusión del concepto de prioridad nacional se ha mostrado de acuerdo con ello "entendido bajo la premisa del arraigo".

"El principal requisito para permanecer en el país que te acoge debe ser contribuir. Vienes a trabajar, y la mejor forma de corresponder a ese país es aportar y construir. Yo estoy de acuerdo con aquello que ha pactado el PP en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Aragón", ha defendido.