Juan Fernández asegura que el PP está centrado en el futuro y no "en los debates del pasado"

El reelegido presidente del PP catalán, Alejandro Fernández (2d), durante el Comité de dirección del PP de Catalunya, a 29 de junio de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha asegurado este lunes que su partido quiere hablar de futuro y las cuestiones que preocupan a los catalanes "mientras algunos continúan instalados en los debates del pasado".

Así se ha expresado en la primera rueda de prensa en la sede del partido como secretario general tras la reunión del comité de dirección surgido del XVI Congreso del PP catalán el sábado, liderada por el presidente del partido, Alejandro Fernández.

Preguntado por Junts y por si se plantean futuras alianzas con el partido de Carles Puigdemont, Fernández ha defendido no poner "el foco en alianzas, en pactos", si no en convocar elecciones generales para iniciar una nueva etapa en el Gobierno central.

Sobre pasar página, ha afirmado que "no se trata de hablar o no del 'procés", sino de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han iniciado, ha dicho, un 'procés' que sirve a sus intereses.

"No se trata de pasar página o no. Evidentemente, todos los partidos y las instituciones democráticas tenemos que procurar que aquello que pasó no vuelva a pasar. Pero, en todo caso, la conversación pública no debe girar en torno a eso", ha zanjado.

Ha insistido, en la misma línea que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que Sánchez "gobierna a día de hoy en contra de la voluntad del Congreso de los Diputados, rodeado de corrupción y sin atender los problemas reales de los españoles".

"Por tanto, no se trata de hablar de condiciones, ni de cesiones, ni de alianzas. Se trata de hablar de aquello que preocupa a la gente, y la emergencia nacional es volver a darle la voz a los ciudadanos", ha agregado.

"CASA GRANDE DE LA CATALUNYA REAL"

El secretario general ha apuntado que el PP quiere ser alternativa en Catalunya para aquellos catalanes "hartos y cansados de la decadencia del nacionalismo y del socialismo".

"Nosotros queremos ser la casa grande de la Catalunya real, y la casa grande de la Catalunya real es lo que ha hecho (Xavier Garcia) Albiol en Badalona, hablar de aquello que preocupa a la gente y poner soluciones", ha sostenido.

Se ha referido a la ponencia política aprobada este sábado en el congreso del PP catalán, la nueva hoja de ruta que seguirá el partido en esta nueva etapa basada en cuestiones como seguridad, y fiscalidad, y ha subrayado que el PP "no está solo para denunciar problemas, no esta solo para quejarse, sino que está para gobernar".

MEJORAR LA IMPLANTACIÓN TERRITORIAL

En este sentido, preguntado por si ya tienen a los candidatos a las elecciones municipales del próximo año, Fernández ha afirmado que en las "próximas semanas" trabajarán las candidaturas y las presentarán en la mayor brevedad posible.

El objetivo, ha dicho, es ampliar la base del partido y mejorar su implantación territorial "en todos los rincones de Catalunya", no solo en el área metropolitana de Barcelona.

Preguntado por si valorarán la opción de presentarse en coalición con otras formaciones como Vox en algunos municipios, lo ha descartado: "El PP es el PP y si nos presentamos a las elecciones municipales nos presentaremos como PP. Es una cuestión que debe quedar clara".

"Somos el PP y de lo que se trata es de tener un mensaje claro, tener un proyecto claro, tener una alternativa clara, comunicar y sobre todo convencer a una gran parte de la sociedad catalana", ha concluido.