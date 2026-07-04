Juan Fernández (PP) aboga por construir una alternativa que "deje atrás los años de decadencia"

El nuevo secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha asegurado que el objetivo de su partido es la construcción de una alternativa que "deje atrás los años de decadencia" en Catalunya que han sido provocados, dice, por el independentismo, el 'procés' y el socialismo.

En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este sábado, ha afirmado que "no se trata de girar página, sino de transmitir que el 'procés' que tuvo lugar hace nueve años no debe estar en el centro de la conversación política".

En este sentido, ha apuntado que el Partido Socialista ha "traicionado el mandato de los votantes constitucionalistas y de sus propios electores", y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa, han iniciado otro 'procés' que, afirma, busca anclar a Sánchez al poder.

"Los catalanes lo están pasando muy mal e Illa ha reducido el Govern a una delegación del sanchismo", ha añadido, y ha expuesto que Catalunya es donde es más difícil adquirir una vivienda y se sufre lo que califica de infierno fiscal.

Así, ha criticado que Illa es "la mayor estafa política de los últimos años" y que su política económica la dirigen los Comuns, y ha añadido que el presidente de la Generalitat ha iniciado un proceso de liquidación de la clase media.

RELACIÓN CON JUNTS

Preguntado por la relación del PP con Junts y otros partidos, ha explicado que no mantienen relaciones con otras fuerzas por un "interés particular" sino para cumplir con el mandato de los ciudadanos.

"Se están malinterpretando las coincidencias de voto. Nosotros nos presentamos a las elecciones para ganarlas, para ser la casa grande de la Catalunya real", ha defendido, y ha dicho que no renunciarán a sus principios.

OBJETIVOS DEL PP

Acerca de los objetivos de su partido para las próximas elecciones generales y hacer que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea el próximo presidente del Gobierno ha apuntado que conseguir 12 diputados en Catalunya es "una apuesta ambiciosa, pero también realista".

En este sentido, como nuevo secretario general, ha defendido que el partido debe mejorar la implantación territorial, y ha explicado que fue el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, quien le propuso asumir el cargo, después de un congreso del partido que, dice, ha estado basado en los principios de unidad con la prioridad de construir un proyecto de futuro.