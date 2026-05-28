Juan Fernández (PP) acusa a Illa de tramar "un golpe a la democracia" junto a Sánchez y Zapatero

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, durante una comparecencia ante los medios de comunicación, en la sala de prensa de la cámara autonómica, a 22 de mayo de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de tramar "un golpe a la democracia y un golpe para desguazar el Estado en Catalunya" junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y le ha exigido explicaciones en un pleno extraordinario en la Cámara catalana.

En declaraciones a periodistas en Tarragona este jueves, Fernández ha afirmado que Illa debe "dar explicaciones sobre las dudas que hay en cuanto a la financiación de la campaña electoral de su partido en el año 2024 y sobre sus conexiones personales con las personas de la trama de corrupción" que existe, presuntamente, en torno al PSOE.

"Siempre que aparece un caso de corrupción del PSOE o del entorno del presidente Pedro Sánchez hay un hilo conductor que nos lleva hasta Salvador Illa", ha afirmado el portavoz popular.

"CONEXIÓN MUY CLARA"

Asimismo, ha cuestionado la relación de Illa con Santos Cerdán, con las obras de soterramiento de las vías del tren en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), con Paco Salazar o con el reciente 'caso Zapatero'.

"En el caso de Zapatero hemos visto una conexión muy clara y nos podemos hacer una pregunta que creo que responderá a nuestras dudas: ¿Con quién se fue Illa de veraneo, de vacaciones, en el año 2025? Con Sánchez y Zapatero a La Mareta?", ha dicho Fernández.

En este sentido, ha dicho que "el trío de La Mareta" tramaban, según él, golpes vergonzosos e inmorales, y por ello ha urgido al presidente de la Generalitat a dar explicaciones cuanto antes.