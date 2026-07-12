Juan Fernández (PP): Catalunya necesita una mejor financiación y "recibir tanto dinero como aporta"

El nuevo secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, durante una rueda de prensa posterior al Comité de dirección del PP de Catalunya, a 29 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general del PP catalán, Juan Fernández, ha defendido que Catalunya necesita una mejor financiación y que "debe recibir tanto dinero como aporta y tiene derecho a recibir más dinero que el resto si aporta mucho más".

"Esto es algo de sentido común. Pero el modelo se tiene que pactar por la vía de la multilateralidad, no con ERC", ha añadido en una entrevista a El Periódico recogida por Europa Press, donde ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la de la Generaliat, Salvador Illa, de crear división y confrontación con esta cuestión.

Tras considerar una anomalía que el PP no haya gobernado todavía la Generalitat, ha asegurado que el proceso independentista ha mutado, no desaparecido, después de que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, pidiera pasar página, y cree que Sánchez e Illa lo han transformado para lograr la supervivencia del primero en el poder.

Además de reiterar que el PP está dispuesto a presentar una moción de censura pero que necesita los apoyos necesarios para que salga adelante, ha dejado claro que no se encerrarán "a oscuras en una habitación a hablar sin luz y sin taquígrafos sobre pactos y concesiones".

"No ofrecemos pactos ni cesiones; lo único que ofrecemos es devolver la palabra a los ciudadanos a través de las urnas. La alternativa es clara: moción de censura y elecciones o ser el salvavidas de Sánchez. Junts se está convirtiendo en el salvavidas más útil para Sánchez", ha sostenido.

Sobre el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha manifestado que es una persona que tiene cuentas con la justicia en España y que no supeditarán los intereses de los ciudadanos "a los intereses de Puigdemont o de cualquier programa electoral de Junts".

BAJAS LABORALES

Después de que Feijóo afirmara que las bajas laborales son un 'cáncer', Fernández ha considerado que quiso poner el foco en el problema y que lo que se debe hacer es "hablar y sentarse con los sindicatos y las patronales para llegar a un acuerdo y solucionarlo".

En su opinión, no se trata ni de recortar derechos a los trabajadores ni de criticar o cuestionar el trabajo de los médicos: "Hay que proteger a los que cogen la baja de forma justificada, luchar contra el fraude con más herramientas y mejorar la gestión sanitaria para acelerar diagnósticos y que los médicos puedan trabajar mejor".