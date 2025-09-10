Juan Fernández (PP) celebra que el TSJC dicte que el catalán no puede "imponerse" por decreto

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha celebrado este miércoles que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya dictaminado que la defensa y el uso del catalán no puede "imponerse por decreto y atacando el castellano".

"La justicia ha dictaminado lo que era de esperar", ha sostenido en un comunicado después de que el TSJC haya anulado parte del Decreto de régimen lingüístico educativo no universitario de la Generalitat.

Para Fernández, las políticas lingüísticas de ERC y ahora del PSC son "un fracaso y un ataque a la libertad, y están convirtiendo al catalán en una lengua antipática", lo que considera injusto y contraproducente para su preservación.

Aunque el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya ha anunciado que recurrirán la sentencia, el dirigente popular le pide que no lo haga y que no destine "más recursos de los catalanes a batallar judicialmente para defender un modelo que impone y divide a la sociedad".

En su opinión, la política lingüística debe basarse "en la normalidad, en la convivencia real del catalán y el castellano en las aulas, y en avanzar hacia un modelo trilingüe que incorpore también el inglés como lengua de futuro para los jóvenes".