Juan Fernández (PP) critica que el Gobierno use el modelo de financiación como "moneda de cambio"

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha criticado que el modelo de financiación autonómico no puede convertirse en "moneda de cambio" para comprar la estabilidad parlamentaria del Gobierno.

Lo ha dicho en rueda de prensa desde la sede de la formación, donde ha calificado de negligencia política que el modelo presentado por el Gobierno nazca de una "negociación bilateral" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ERC, por lo que, apunta, se ha vaciado de contenido el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este lunes.

Según Fernández, el CPFF debería ser el espacio donde todas las comunidades autónomas "con lealtad institucional y voluntad de acuerdo" debatan el mejor sistema de financiación para garantizar los servicios básicos y corregir desequilibrios.

Ha dicho que el nuevo modelo no parte del consenso entre comunidades y no nace de un debate técnico y riguroso y de un análisis objetivo: "Pedro Sánchez y su sanchista por excelencia, que es Salvador Illa, han renunciado al modelo multilateral para priorizar el modelo bilateral con ERC".

CONSENSO Y DATOS OBJETIVOS

Ha dicho que el PP no cuestiona la necesidad de reformar el sistema y que apoya que se haga, pero que solo puede construirse sobre "dos bases imprescindibles: datos objetivos y consenso institucional".

"Nosotros queremos que Catalunya salga ganando", ha apuntado, pero ha dicho que quiere que sea porque los datos objetivos lo justifican y porque exista un acuerdo amplio entre todas las comunidades.

Así, ha remarcado que no se trata de que el modelo esté basado en la ordinalidad y no solo en el peso demográfico: "En Catalunya se está utilizando este modelo de financiación para crear un agravio, para dividir, para seguir incidiendo en este proceso que iniciaron Pedro Sánchez y Salvador Illa al inicio del mandato de Pedro Sánchez y que es solo la compra de 7 votos en el Congreso".

PACTOS CON VOX

Preguntado por los pactos del PP con Vox y la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, ha dicho que los ciudadanos andaluces enviaron un mensaje muy claro con un "mandato de responsabilidad" para aquellos partidos que, dice, podían configurar una mayoría.

Sobre si estos pactos se pueden replicar a nivel nacional ha expresado que cree que en este ámbito "las cosas son diferentes" y que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está en disposición de formar una gran mayoría social que dé estabilidad al país.

"Nosotros no nos presentamos a las elecciones mirando al retrovisor o mirando a los lados o lo que tenemos detrás. Nosotros nos presentamos a las elecciones para ganarlas", ha zanjado.