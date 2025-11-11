Juan Fernández (PP) pide "altura de miras" a Vox, tras la designación de Pérez Llorca

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha pedido este lunes a Vox "que tenga altura de miras" tras la decisión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de designar a Juan Francisco Pérez Llorca como candidato a presidir la Generalitat valenciana.

En una rueda de prensa en el Parlament, Fernández ha subrayado que "lo importante no son los nombres, sino los valencianos", y ha exigido a Vox priorizar la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana de hace un año.

Feijóo ha elegido al secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, como candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat después de que Mazón anunciase su dimisión hace ocho días.