Juan Fernández (PP) pide el cierre "inmediato" del CAS de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Archivo - El portavoz del PP del Parlament, Juan Fernández, interviene durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha pedido este lunes el cierre "inmediato" del Centro de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias (CAS) de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y ha tachado de irresponsabilidad y negligencia que esté cerca de un colegio.

En un comunicado, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, de "utilizar el barrio de la Mina como un plató de televisión para anunciar lluvias de millones y para maquillar la triste realidad que viven los vecinos".

El PP pide al Govern trasladar el CAS a otra ubicación al considerar que "lo que hace es normalizar una conducta de alto riesgo obligando a los menores a convivir físicamente con el consumo de drogas".