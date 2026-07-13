Juan Fernández (PP) pide mejor financiación para Catalunya, sin "concierto fiscal ni singularidad"

El secretario general del PP catalán, Juan Fernández, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP catalán, Juan Fernández, ha apostado por una mejor financiación para Catalunya, pero sin "concierto fiscal ni singularidad para nadie", y ha defendido que la nueva financiación se establezca en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en base a la igualdad, la solidaridad y la cohesión territorial.

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa este lunes al preguntársele por sus propias palabras en una entrevista este domingo, donde afirmó que Catalunya "debe recibir tanto dinero como aporta y tiene derecho a recibir más dinero que el resto si aporta mucho más".

Fernández ha respondido que todas las comunidades deben tener una mejor financiación: "Defendemos que Catalunya reciba más dinero y que el resto de comunidades autónomas también", y ha insistido en que esta nueva financiación se debe consensuar entre todas las comunidades.

El número dos de los populares catalanes ha asegurado que la financiación en Catalunya no puede ser "una moneda más a cambio de la investidura de Sánchez, la investidura de Illa o la estabilidad parlamentaria".

COMPRA ESPECULATIVA

Ha afirmado que en la proposición de ley de los Comuns para prohibir la compra especulativa de vivienda hay "una gran causa de inconstitucionalidad", al ser preguntado por si se plantean llevar la al Tribunal Constitucional (TC) después de haberla llevado al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de estar aprobando leyes "que no van dirigidas a resolver el problema de la vivienda", y ha apostado por promover la construcción de vivienda pública con colaboración público-privada, reducir los impuestos a constructoras y a compradores y reducir la burocracia.

Fernández también ha acusado al Govern de ser "el mayor patrocinador de la ocupación ilegal en Catalunya", ya que, según sus datos, más del 5% de la vivienda pública en Catalunya está ocupada ilegalmente.

Ha sostenido que el Govern está trasladando este problema a los ayuntamientos, y ha afirmado que el Ejecutivo catalán "tolera, normaliza y no actúa" ante esta ocupación ilegal de viviendas públicas.

DEROGAR EL 'SANCHISMO'

Preguntado por qué leyes derogaría el PP si el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, llegase a la Moncloa, Fernández ha respondido que "casi todas o todas", ya que considera que la prioridad de los populares es derogar el 'sanchismo' e impulsar un cambio radical de las políticas en España.

Fernández ha asegurado que esperarán a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronunciará este jueves sobre la amnistía, y ha afirmado que pasar página en Catalunya "significa que lo que centró la conversación política hace 10 años, no centre la conversación política" ahora, tras lo que ha añadido que trabajarán para que no se repita lo ocurrido hace 10 años.