Juan Fernández (PP) rechaza que Catalunya acoja a menores migrantes: "Es una cuestión de límites"

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP catalán, Juan Fernández, ha afirmado que Catalunya no debe ni puede acoger a más menores migrantes no acompañados: "Es una cuestión de límites, y Catalunya ha llegado al límite, hace muchos años que llegó al límite".

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa en la sede de partido, en la que ha rechazado "tener las fronteras abiertas de par en par y que entre todo el que quiera" y ha defendido una política migratoria que sea, ha dicho, ordenada y legal.

"La prueba es que tenemos un sistema de servicios públicos en Catalunya que está colapsado desde hace muchos años. Y esto es una cuestión de la que lleva advirtiendo el PP desde hace muchos años", ha agregado.

"CRISIS NACIONAL" EN CEUTA

Fernández se ha expresado así en relación a la situación en Ceuta, que ha tildado de "escenario de una crisis nacional", y ha apuntado que exigía un Gobierno presente, preparado y capaz de reaccionar con rapidez.

"Un Gobierno que explicara qué estaba ocurriendo, un Gobierno que asumiera responsabilidad, un Gobierno que estuviera al lado de los ciudadanos de Ceuta", ha subrayado.

En este sentido, ha tildado al Gobierno de "negligente y de vacaciones" y ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de abandonar deliberadamente a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma.

También ha cargado contra Sánchez por su entrevista de este lunes en la 'Cadena Ser' en la que aseguró que el Rey Felipe VI no había visitado Ceuta durante su mandato: "La Corona no puede convertirse en el pararrayos de los problemas del Gobierno".

"Cuando un Gobierno se ve cuestionado por su propia gestión, tiene dos opciones: puede explicar y asumir responsabilidades o puede buscar un culpable. Y ayer asistimos a un intento vergonzante de escapar de esa responsabilidad atacando al Rey", ha sostenido.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otra parte, preguntado por la posición del PP catalán respecto a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 4 de septiembre, Fernández ha reiterado que la propuesta de financiación que hay encima de la mesa por parte de la Generalitat no es "beneficiosa para el conjunto" de España ni para Catalunya en particular.

"Esta propuesta de financiación no beneficia al conjunto de Catalunya, beneficia a los partidos que la han acordado, al PSC y a ERC. Esta propuesta de financiación no está hecho para mejorar los servicios públicos", ha apuntado.

Preguntado por si cree que sería buena idea volver a aplazar el CPFF, el secretario general de los populares catalanes ha señalado que son los presidentes de las comunidades autónomas quienes tendrán que decidirlo, y también "cómo manifestar este rechazo" a la propuesta.