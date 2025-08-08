Juan Fernández (PP) tacha de "timo" el primer año de Illa al frente del Govern

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha tachado este viernes de "timo" el primer año del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al frente del Govern. - EUROPA PRESS

Reprocha a Illa actuar "como salvavidas" de Sánchez

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha tachado este viernes de "timo" el primer año del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al frente del Govern.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en el Parlament, en las que ha reprochado a Illa actuar "como salvavidas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de ceder ante los independentistas, según él.

"Ha resultado un timo para los catalanes, porque ha incumplido todo lo que prometió y porque no ha cumplido con todo aquello que dijo que no iba a hacer", ha asegurado.

Ha insistido en que Illa ha usado la Generalitat como "instrumento político al servicio" de Sánchez y para protegerle de su debilidad en el Congreso y de la corrupción que rodea al Gobierno y al PSOE, textualmente.

SIN ROMPER CON EL 'PROCÉS'

Fernández ha afirmado que Illa no ha abierto "una nueva etapa en Catalunya ni ha roto con el 'procés", y cree que ha mutado esa etapa y la ha extendido al resto de España.

Ha puesto como ejemplo de ello "la amnistía para aquellos que dieron un golpe a la democracia durante el procés, el indulto a los golpistas y la rebaja del delito de malversación".

"Illa es cómplice de esa corrupción política que es dar impunidad a cambio de poder", y también ha criticado cesiones, a su parecer, e inmigración, control de fronteras y financiación.

"BUNKERIZARSE" EN LA MARETA

El portavoz de los populares ha reprochado a Illa que "esté preparando las maletas para bunkerizarse con Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero" en La Mareta, y ha avisado del peligro que esto supone.

"El trío de La Mareta se dispone a planificar estos días un nuevo golpe para seguir desguazando el Estado en Catalunya, con 3 objetivos muy claros: proteger a Pedro Sánchez de la corrupción del PSOE y del Gobierno; seguir manteniéndose en el poder; y, sobre todo, seguir con esos negocios oscuros del Partido Socialista", ha sostenido.