Juan Fernández (PP) ve "insostenible" la situación en Rodalies y acusa al Govern de no actuar

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, junto a la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, en declaraciones a periodistas en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha tildado este martes de "insostenible" la situación con el servicio de Rodalies y ha acusado al Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de no actuar ante lo que asegura que es una grave crisis.

En declaraciones a periodistas en Barcelona junto a la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha lamentado que el Govern está "fuera de servicio" y que Catalunya no se puede permitir un día más con la situación provocada por las incidencias en el servicio ferroviario.

"Catalunya vive el día de la marmota. Llevamos 13 días con un servicio de Rodalies que no vuelve a una mínima normalidad. Y esto es muy grave, porque vivimos en una Catalunya colapsada. España ha colapsado, pero Catalunya todavía más", ha sostenido.

En este sentido, ha asegurado que con el PSC "los servicios públicos no están garantizados" y ha abogado por un cambio de rumbo, en sus palabras, en la política catalana.

"Esta crisis lleva muchos meses arrastrándose y tenemos un Govern que no está a la altura de los catalanes. Y esto es una cuestión que nos tiene que hacer reflexionar", ha zanjado.