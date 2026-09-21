Juan Fernández replica a Illa que el PP también forma parte de Catalunya: "Menos lobos"

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha replicado este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que el PP no es un invitado en Catalunya, sino que también forma parte de ella: "Menos lobos, porque Catalunya está hecha un absoluto desastre".

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede de partido después de que Illa acusara este domingo durante la Festa de la Rosa del PSC a los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de ir a Catalunya a buscar votos y les instara a quitarse "de en medio".

"Nos decía, palabras textuales, que nos quitáramos de en medio. Parece que a Salvador Illa le molesta que haya alterativa. Y ya lo decimos muchas veces nosotros, que es un fiel aprendiz del sanchismo también en eso", ha asegurado el dirigente popular.

Fernández ha insistido en que Catalunya no es propiedad del PSC y ha afirmado que Illa "empieza a tener miedo de una alternativa que crece".

"Menos propaganda y más resultados, menos titulares y más gestión, menos discursos sobre una Cataluña idílica, más pisar la calle y escuchar lo que están viviendo los catalanes en la realidad", ha agregado.

Tras el acto del PP en Badalona (Barcelona) de este domingo en el que participó Feijóo junto al presidente del partido en Catalunya, Alejandro Fernández, y al alcalde, Xavier García Albiol, ha vuelto a poner Badalona como ejemplo de la fórmula que quieren replicar los populares en toda Catalunya.