Juan Graham, nuevo director financiero de Fluidra a partir del 1 de junio

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BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Fluidra ha nombrado a Juan Graham como nuevo director financiero de la empresa, en sustitución de Xavier Tintoré, que tras 16 años en el cargo inicia una nueva etapa profesional, informa en un comunicado este jueves.

Graham se incorporará a la empresa y al Comité Ejecutivo el próximo 1 de junio y durante unos meses trabajará con Tintoré para "asegurar una transición fluida y coordinada".

Este nombramiento es el resultado de "un proceso de sucesión planificado y ordenado, vinculado a la decisión" de Tintoré, ha explicado Fluidra.

Graham cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en puestos de alta dirección financiera, tras trabajar cerca de dos décadas en Johnson & Johnson, así como en compañías como FibroGen y Perspective Therapeutics.

El ceo de Fluidra, Jaime Ramírez, ha explicado que la experiencia internacional, liderazgo financiero y visión operativa de Graham "serán muy valiosos" en la ejecución de la estrategia de la compañía.