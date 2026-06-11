La jueza archiva el caso del accidente con 3 geólogos muertos en una mina de Súria (Barcelona)

Archivo - Efectivos de emergencias en la mina donde fallecieron un geólogo y dos estudiantes del máster de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) por un desprendimiento de liso, a 9 de marzo de 2023, en Súria (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Manresa (Barcelona) ha archivado provisionalmente la investigación sobre el accidente ocurrido el 9 de marzo de 2023, en el que murieron 3 geólogos que se encontraban trabajando en la mina Cabarasses de la localidad de Súria (Barcelona).

En el auto, consultado por Europa Press y avanzado por 'El País', la instructora considera que no puede atribuirse responsabilidad penal por estos hechos a la empresa que explota la mina, Iberpotash.

EL ACCIDENTE

Los tres geólogos fallecidos --dos trabajadores y un estudiante en prácticas-- se encontraban en una galería a 900 metros de profundidad cuando, al llegar a la altura del minador 30, se produjo el desprendimiento de una losa, que les cayó encima.

Según un informe recogido en el auto, los tres geólogos se encontraban juntos y "confiadamente" bajo la losa, que se desprendió repentinamente, porque no detectaron ningún indicio de inestabilidad.

La instructora argumenta que, una vez practicadas las diligencias indispensables para determinar la naturaleza de los hechos investigados y la participación de los posibles responsables de las instalaciones, "no se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad, debiendo concluirse que lo ocurrido se trató de un accidente".

La investigación, sostiene, apunta a que la sobreexcavación y tamaño de los pilares no influyeron en el desprendimiento de la roca, sino que se trató de un hecho "imprevisible", incluso para personas altamente cualificadas como eran los tres fallecidos.

Entiende que no se produjo una omisión grave de las medidas de seguridad y que no hubo un incumplimiento de la normativa ni imprudencia alguna, pues ningún trabajador detectó un riesgo grave e inminente, sino que el siniestro fue "súbito e impredecible".

En este sentido, sostiene que los geólogos fallecidos no hicieron anotación alguna sobre un posible riesgo, pese a que estuvieron en el lugar el tiempo necesario como para comprobar el techo, y que el medidor fue hallado en el interior del bolsillo de uno de los fallecido, por lo que se concluye que habría descartado cualquier indicio de riesgo inminente de caída de lisos.

Uno de los informes señala que éste es un riesgo inherente a la minería que no se puede eliminar, incluso cuando se aplican las medidas estandarizadas de protección, y que "el accidente se habría producido por la desafortunada e inevitable coincidencia" de que en el momento de la repentina e impredecible caída de la losa, los tres geólogos estaban debajo.