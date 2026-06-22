La jueza del caso Andic cita a declarar a las dos hermanas de Jonathan Andic y a su terapeuta

Archivo - Jonathan Andic - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza que instruye la causa por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha aceptado la petición de la fiscal Teresa Yoldi de citar a declarar a diez testigos en sede judicial, y entre los comparecientes se encuentran las dos hijas del empresario y hermanas de Jonathan Andic, así como la terapeuta familiar, según ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', la magistrada ha estimado la solicitud del Ministerio Público, en cuya lista de testigos también figuran los efectivos de la Unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra que inspeccionaron la zona del suceso, cerca de las Coves del Salnitre de Collbató (Barcelona).

Casi todos los testigos ya comparecieron ante los Mossos d'Esquadra durante la fase policial, pero ahora deberán ratificar su declaración en sede judicial ante la jueza, la fiscal y los abogados de las partes, en unas comparecencias para las que aún no se han fijado fechas concretas.

MÓVIL DE JONATHAN ANDIC

Por otro lado, la magistrada ha ordenado la apertura de nuevas diligencias de investigación con el objetivo de aportar más información a la causa y contrastarla con las declaraciones de Jonathan Andic.

En primer lugar, ha solicitado esclarecer las fechas y actuaciones de Jonathan Andic en su desplazamiento a Ecuador; ha requerido un informe a los Mossos en el que se detalle el funcionamiento de la aplicación WhatsApp en un ordenador (dispositivo que también pide incautar) con el fin de conocer si es posible utilizar dicha herramienta sin el terminal móvil.

También ha solicitado al responsable de Ciberseguridad de Mango un registro con todos los terminales entregados y recibidos por Jonathan Andic entre 2020 y 2025, y ha ordenado una comisión rogatoria a la empresa Apple para que aporte toda la información respecto a la cuenta de Jonathan Andic asociada a su terminal desde diciembre de 2024, cuando sucedieron los hechos, hasta marzo de 2025.

Respecto al teléfono móvil, la magistrada ha pedido investigar todas las comunicaciones, registros de tráfico y conexiones asociados al dispositivo de Andic en la franja horaria en la que estuvo posicionado en las antenas de telefonía que dan cobertura al lugar del suceso.

Finalmente, la jueza ha solicitado identificar a los dos excursionistas que interactuaron con Jonathan Andic el día de los hechos, así como examinar todos los terminales telefónicos que se conectaron a las celdas de telefonía de la zona entre las 12.33 y las 12.40 horas de aquella jornada.