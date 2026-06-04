La jueza del 'caso Jubany' deniega dar más tiempo a la defensa para presentar su escrito

Archivo - Santiago Laiglesia (d) acompañado por su abogado a su entrada a los Juzgado de Sabadell (Barcelona) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona), que investiga el crimen de Helena Jubany en diciembre de 2001, ha denegado al abogado de Santiago Laiglesia, principal sospechoso del crimen, su petición de tener más tiempo para presentar su escrito de defensa, según ha podido saber Europa Press.

Así, la magistrada pide que presente dicho escrito en un plazo de cinco días, si bien sí que le da más margen para presentar una contrapericial sobre el ADN hallado en el jersey de Jubany y que, según el informe elaborado por los Mossos, corresponde a Laiglesia.

El abogado de Laiglesia solicitó más tiempo a finales de mayo para poder elaborar un contrainforme pericial a cargo del Instituto Canario de Análisis Criminológico, y para poder realizar esta revisión técnica, solicitó que los peritos pudieran acceder a la totalidad de los archivos primarios, no sólo a los informes periciales elaborados por unidades periciales y laboratorios.