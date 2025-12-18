La jueza ordena requisar los móviles de los mossos investigados por la huida de Puigdemont

Archivo - El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La magistrada que investiga a 3 mossos por su presunta participación de manera concertada en la huida del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 8 de agosto de 2024, ha ordenado "la recogida y/o intervención forzosa" de los móviles a los policías, según el auto consultado por Europa Press.

La titular del Juzgado 24 de Barcelona, que inicialmente rechazó la petición de HazteOir, lo acuerda ahora en virtud de un auto dictado por la Audiencia de Barcelona y argumenta que es necesaria la identificación de llamadas y mensajes vía SMS, WhatsApp o Telegram entre los investigados y algún número vinculado a Puigdemont en un periodo comprendido entre el 8 de julio y el 9 de agosto, tal y como ha avanzado 'La Razón'.

La instructora señala que estas medidas resultan "proporcionadas" y necesarias para avanzar en la investigación, así como para conocer hechos que puedan atribuirse a los mossos investigados y subraya que no hay medidas menos gravosas e igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos.

Por ese motivo, ordena la "recogida y/o intervención forzosa, volcado, análisis y estudio de los móviles propiedad de los investigados" para analizar los flujos de comunicación vía llamada o mensaje a los efectos de constatar si hubo comunicaciones entre los investigados y algún número vinculado al expresidente.

La Fiscalía considera que la medida es "proporcionada" una vez ponderado el delito que podrían haber cometido los investigados y las consecuencias sobre su derecho a la intimidad y la considera idónea para la investigación, dado que para el ministerio fiscal no existe otra menos gravosa que pudiera arrojar luz sobre la investigación.