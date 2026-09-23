Julio Manrique recupera el cuento 'Bouvetoya' en el Teatre Lliure de Barcelona

Cartel de 'Bouvetoya (La necessitat d'una illa)' - TEATRE LLIURE

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director Julio Manrique recupera en el Teatre Lliure de Barcelona la obra 'Bouvetoya (La necessitat d'una illa)', montaje que abrió el Festival Temporada Alta de Girona 2020 en plena pandemia, con una reescritura actualizada que se fija en los miedos y vértigos actuales como el auge de la extrema derecha.

En rueda de prensa, Manrique, también director del Lliure, ha subrayado que se mantiene la esencia del "cuento" sobre la amistad y el amor al teatro que se representó en una única ocasión en 2020 con ecos distópicos de la pandemia, pero en el que ahora aparecen fantasmas de la actualidad con un aspecto más político.

'Bouvetoya', que se podrá ver del 1 al 25 de octubre en el Espai Lliure de Montjuïc, plantea la historia del viaje emprendido por un grupo de amigos a la isla más remota del mundo, una idea que surgió en pleno periodo de confinamientos por el coronavirus y paralización de la actividad teatral.

Manrique ha dicho que se trata de un viaje "delirante, poético, tierno y divertido" que es también un viaje de reconstrucción que los vuelve a poner en contacto con ellos mismos, con el grupo y con la necesidad del teatro.

En la distopía estrenada en 2020, la historia se situaba en 2026, y ahora en esta actualización, que también sirve para celebrar el 50 aniversario del Teatre Lliure porque habla de la fe en la creación y el arte, se sitúa en 2030 conectando con los miedos actuales.

La obra, que publicará el teatro en coedición con la editoral Comanegra, está coescrita por Manrique, Sergi Pompermayer, Ivan Benet y Cristina Genebat, estos dos últimos también forman parte del reparto junto a Mireia Aixalà, Damien Bazin, Xavier Ricart, Marc Rodríguez y Andrew Tarbet.

Benet ha dicho que ha habido un proceso de "retoques" a la obra representada en 2020, con un contexto de cambios políticos y una cultura en una mala posición, y Genebat ha dicho que la obra funciona perfectamente en el contexto actual.