Junqueras acusa a Montero de negarse "explícitamente" a incluir la ordinalidad en la financiación

El presidente de ERC, Oriol Junqueras (d), conversa con el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy (i), durante el ciclo 'Converses del degà', en el Col·legi d'Economistes de Catalunya, a 23 de octubre de 2025, en Barcelona, C - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado a la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, de negarse "explícitamente a incluir el concepto" de ordinalidad en la financiación singular catalana.

Así se ha pronunciado este jueves en ciclo 'Converses del degà' del Col·legi d'Economistes, junto con el decano del colegio, Carlos Puig de Travy, y que ha presentado la exconsellera de Economía de la Generalitat Natàlia Mas.

Junqueras ha asegurado que la financiación singular está muy lejos de lograrse, y ha añadido que la sociedad catalana necesita que los acuerdos se cumplan: "Lo defenderemos como fieras", ha subrayado.

Ha avisado de que si Montero convoca un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la financiación antes de haber cerrado la negociación con ERC, se encontrará con los republicanos "en el trámite parlamentario en el Congreso de aquí a 5 o 6 meses".

"Si alguien nos quiere imponer un determinado modelo sin cumplir lo que se debía cumplir, debe saber que se encontrarán con nosotros en el trámite en el Congreso. No les servirá de nada intentar incumplir los acuerdos", y ha recordado que los votos de los republicanos en la Cámara baja son imprescindibles.

POBLACIÓN AJUSTADA Y ORDINALIDAD

Ha dicho que la financiación singular está lejos porque las propuestas que hace el PSOE "rebajan la población ajustada, no mejoran la ordinalidad ni la capacidad normativa" de Catalunya, y también ha apuntado que otro elemento importante en la negociación es la recaudación del IRPF.

Ha señalado que la financiación no es solo una cifra, "también es vital no perder población ajustada, ganar ordinalidad y ganar en capacidad normativa, sino no sirve", tras lo que ha reclamado un buen acuerdo.

Junqueras ha asegurado que nadie en Catalunya aceptará que si la población catalana no para de crecer, el cálculo de la financiación "se haga con una población menor" de la población con la que se calcula actualmente.

TRABAJAR CONJUNTAMENTE

"Si lo defendemos solos tardaremos más, si lo defendemos juntos tardaremos menos", ha señalado, tras lo que ha apelado a todos los que quieran un buen acuerdo para Catalunya a trabajar conjuntamente con ERC para lograrlo, si hace falta públicamente, ha agregado.

"De compromisos, pactos y promesas no viven ni nuestras empresas, ni nuestros trabajadores, ni nuestras familias. Necesitamos resultados, recursos, que el modelo esté garantizado. Ayudémonos", ha insistido el líder republicano.

Junqueras también ha señalado que en materia de financiación "la neutralidad es una irresponsabilidad", y ha apelado a la sociedad catalana a acompañar a los republicanos en lo que ha definido como una batalla decisiva.