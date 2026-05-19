Junqueras asegura que los Presupuestos permitirán "acompañar" al acuerdo del Govern y los docentes

El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa, en la sede de ERC, a 19 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junqueras ha informado sobre el acuerdo llevado a cabo con el PSC para presentar una presupuestos de la Generalitat p - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que el acuerdo de Presupuestos para 2026 que han alcanzado el Govern y los republicanos permitirá "acompañar" al eventual pacto del Ejecutivo catalán con los sindicatos de profesores en huelga.

En rueda de prensa este martes tras la firma del acuerdo, el líder de ERC ha asegurado que no podría haber una dotación adicional para los profesores si no había unas cuentas que lo permitieran, al ser preguntado por la petición de Ustec de no apoyar los Presupuestos hasta que no se resolviera el conflicto laboral con los docentes.

"No tiene mucho sentido no llegar a un acuerdo presupuestario, y por tanto no poner una partida presupuestaria en el ámbito de la enseñanza, hasta que no haya un acuerdo, porque, de hecho, no puede haber un acuerdo hasta que no haya una dotación presupuestaria que lo sostenga", ha subrayado.

Junqueras ha recordado que las cuentas prevén 500 millones de euros para educación, tras lo que se ha mostrado abierto a incorporar vía enmiendas durante la tramitación de las cuentas lo que acuerden el Govern y los sindicatos educativos, y ha sostenido que ERC quiere "ayudar a todo el mundo", pero respetando la mesa sectorial y el papel de los sindicatos.

REUNIONES BILATERALES

El dirigente republicano ha asegurado que espera que "en los próximos" días se tomen las decisiones que correspondan sobre los acuerdos que acompañan a los Presupuestos, como el de la línea orbital ferroviaria, el Consorci d'Inversions y la sociedad mercantil de inversiones y la modificación del control de la gobernanza del Consorci de Zona Franca de Barcelona (CZFB).

"Esperamos que en las inmediatas horas queden aprobadas en las bilaterales", ha deseado Junqueras en alusión a la reunión de las comisiones bilateral y de transferencias entre el Gobierno y la Generalitat que se celebrarán este miércoles en Madrid.

"NUEVA OPORTUNIDAD" PARA EL IRPF

Junqueras ha sostenido que el hecho de sacar el IRPF de la ecuación de los Presupuestos catalanes "no es una rectificación", y lo ha atribuido a que el PSOE ha pospuesto la tramitación parlamentaria de la ley del nuevo modelo de financiación por las citas electorales en las diferentes comunidades autónomas.

Ha sostenido que tanto el Govern como el Gobierno han expresado su compromiso con el traspaso del IRPF a la Generalitat: "Otra cosa es que al iniciarse un ciclo de elecciones autonómica, lo que había dicho, pues dejó de decirlo".

Junuqeras ha añadido que ahora hay una "nueva oportunidad" de conseguir este traspaso de competencias durante la tramitación de la ley del nuevo modelo de financiación en el Congreso.

Ha especificado que hay dos vías posibles: que se incluya en la propuesta de ley que presente el Gobierno, para lo que están trabajando, o sino hay acuerdo en cuanto al redactado, ERC presentará enmiendas durante la tramitación en la Cámara baja.

Para lograr aprobar el nuevo modelo de financiación serán necesario el voto a favor de Junts, y Junqueras ha lamentado que recientemente hayan votado en contra de la creación del Consorci d'Inversions: "Esperemos que eso no pase con el modelo de financiación", ha añadido.

LOS PRESUPUESTOS DE LA LEGISLATURA

Sobre si estos serán los únicos presupuestos de la legislatura, el líder republicano ha asegurado que eso dependerá de lo que pase en el futuro, del cumplimiento por parte del Govern y del Gobierno y de la aprobación del modelo de financiación en el Congreso: "Son cuestiones relevantes, ya lo veremos y valoraremos".

Preguntado por las críticas internas por no someter a votación el acuerdo presupuestario en el Consell Nacional del partido que se celebró este lunes por la tarde, Junqueras ha respondido que no se hizo "porque nunca se ha sometido a una votación de este tipo", y ha destacado que la militancia de ERC ya vota cada 2 años en congresos y conferencias del partido.

"Estamos absolutamente a favor de la democracia y por eso se vota donde toca votarse, que es en los congresos y las conferencias nacionales", ha insistido Junqueras.