Junqueras critica a los que dan "lecciones de gestión" tras no reanudarse el servicio de Rodalies

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado "al gobierno de aquellos que dan lecciones de gestión" tras no haberse reanudado este jueves el servicio de Rodalies en Catalunya pese a haberse anunciado que así sería.

"Más de 400.000 ciudadanos están ahora sin alternativa. El gobierno de aquellos que dan lecciones de gestión queda ahora retratado", ha asegurado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Por ello, considera imprescindible avanzar "hacia la gobernanza de Rodalies", y añade que luchan cada día para que esto sea posible.