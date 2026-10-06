Junqueras (ERC) acusa a PSOE y Junts de "reventar" la financiación o la quita del FLA por interés propio

El presidente de ERC, Oriol Junqueras - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado este martes a PSOE y Junts de "reventar" la nueva financiación autonómica, la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autónómico (FLA) o la gobernanza catalana del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por intereses partidistas.

"4.700 millones de los bolsillos de las familias de este país son mejor que cero, seguro. Y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe cómo está la educación, la salud, los servicios sociales o las infraestructuras de este país. Es un disparate descomunal. Es una prueba de egoísmo y de insensibilidad, de inconsciencia y de irresponsabilidad tanto por parte de Junts como del PSOE", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Preguntado por si es un movimiento responsable el adelanto de la convocatoria electoral, Junqueras lo ha afirmado y ha apuntado que habrá nuevas condiciones de los republicanos para apoyar un eventual gobierno del PSOE aunque ha sostenido que es "improbable" que haya una mayoría socialista.

Ha comparado el papel de Junts y ERC en las demandas de cada grupo al PSOE (por parte de los posconvergentes la oficialidad del catalán en Europa o el traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya, entre otros).

"La diferencia está en que ERC siempre ha apoyado lo que proponía Junts en el Congreso. Siempre. Y, en cambio, Junts no ha apoyado nada de ERC", ha dicho.