Junqueras (ERC) defiende regular vivienda y comercio de proximidad en favor del interés general

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este martes regular la vida en comunidad, ejemplificándolo en los casos de la vivienda y el comercio de proximidad, en favor del interés general porque considera que sin comunidades democráticas fuertes, la ciudadanía no experimenta una mayor libertad, sino una pérdida de control sobre su vida "en manos de los poderosos".

"En un contexto en el que las grandes dinámicas económicas tienden a uniformizar y a desplazar el comercio local, o a expulsar a los jóvenes y a las familias de los barrios, hacen falta políticas que protejan a la comunidad. Regular para fortalecer los vínculos comunitarios no solo no limita la libertad, sino que la promueve", ha dicho en un artículo en 'El Periódico de Catalunya' recogido por Europa Press.

Ha señalado que la vivienda asequible favorece el arraigo, la construcción de proyectos de vida estables y el refuerzo de los vínculos comunitarios y el comercio local, por su parte, crea empleo, refuerza los vínculos sociales y contribuye a la vitalidad de los barrios y pueblos.