Junqueras (ERC) pide la "aplicación efectiva" de la amnistía en el 9 aniversario del 20-S

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la "aplicación efectiva" de la ley de amnistía en el 9 aniversario de las protestas del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía de la Generalitat en Barcelona, durante los registros de la Guardia Civil ordenados por el juzgado de instrucción número 13 en plena antesala del 1-O.

En un mensaje en X recogido por Europa Press, Junqueras ha dicho que hace 9 años "el Estado español detenía a 14 personas decentes en un intento de espantar el movimiento independentista a las puertas del 1-O", pero ha asegurado que lo único que se consiguió es desatar una respuesta masiva.

"Ahora es necesario que se deshacer definitivamente aquel ultraje antidemocrático con la aplicación efectiva de la amnistía", ha añadido.

AMNISTÍA A JOVÉ Y SALVADÓ

En un comunicado, ERC ha explicado que el 20-S terminó con la detención de 14 personas, entre las que se encontraban el entonces secretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

Los republicanos tildan el 20-S de "persecución política y judicial que posteriormente culminó con la presión, el exilio, las inhabilitaciones y centenares personas represaliadas".

ERC ha recordado que Jové y Salvadó siguen pendientes de la amnistía 9 años después, por lo que el partido exige que se les aplique la ley "sin más dilaciones ni subterfugios judiciales".